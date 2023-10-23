Самсонова и Кудерметова сыграют в одной группе на малом Итоговом турнире WTA

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова выступят в группе «Роза» на малом Итоговом турнире WTA — Elite Trophy.

В одной группе с россиянками сыграет китайская спортсменка Чжу Линь. Кудерметова встретится с китаянкой 24 октября, а Самсонова сыграет с Линь 25 октября. Соревнования пройдут с 24 по 29 октября в Чжухае (Китай).

На этом турнире также выступит российская теннисистка Дарья Касаткина. Она попала в группу «Азалия», в которой сыграет с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой и представительницей Польши Магдой Линетт. В парном разряде турнира Кудерметова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя сыграют в группе «Лилия».

В турнире Elite Trophy выступят 12 теннисисток и шесть пар спортсменок, которые не смогли отобраться в Итоговый турнир WTA.