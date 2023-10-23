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Российские теннисисты сыграли рекордное количество финалов ATP за год

Российские теннисисты сыграли рекордное количество финалов ATP за год
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Российские теннисисты побили рекорд по количеству сыгранных финалов турниров категории ATP за календарный год. Количество решающих игр с участием россиян, прошедших с января 2023 года, равно 17. Обновлению рекорда поспособствовали Аслан Карацев и Павел Котов. На прошлой неделе Карацев дошёл до финала турнира ATP-500 в Токио, а Котов стал финалистом турнира категории ATP-250 в Стокгольме.

Из 17 финалов с участием российских теннисистов восемь на счету Даниила Медведева, в пяти из них теннисист победил. Шесть финалов и две победы на счету Андрея Рублёва. Важно, что в одном из этих финалов Рублёв и Медведев играли между собой. Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов выходили в финал по разу.

Предыдущее достижение — 15 финалов турниров ATP — было установлено в 2021 году.

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