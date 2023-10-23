Глава WTA Стив Саймон опроверг информацию, что организация близка к банкротству

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон отреагировал на слова вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского, который ранее заявил, что WTA может обанкротиться к 2026 или 2027 году из-за недостаточной посещаемости, а также сообщил, что проект слияния туров WTA и ATP активно обсуждается.

«WTA находится в хорошем финансовом положении, слияние с ATP мы не рассматриваем. И мы воодушевлены нашими будущими проектами, которые позволят развивать и распространять женский теннис. Ранее в этом году WTA объявила об увеличении компенсаций игрокам на $ 400 млн в течение следующих 10 лет. Тем самым мы упрочили позиции WTA как ведущей женской спортивной организации в мире», — приводит слова Саймона Sport.pl.