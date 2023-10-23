С. Циципас — о победе с братом в парном разряде: один из самых важных моментов в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в финале парного разряда турнира в Антверпене (Бельгия) вместе с братом Петросом Циципасом.

«Эмоций, конечно, много. Должен сказать, что за всю свою жизнь провёл много турниров, выиграл много трофеев и у меня остались прекрасные воспоминания, но сейчас всё по-другому. Я могу с уверенностью сказать, что это один из самых важных и эмоциональных моментов в моей карьере. Это значит даже больше, чем победы в одиночном разряде.

Возможность выиграть трофей с моим братом невероятна. Когда мы были детьми и бегали за теннисными мячами, мы даже подумать не могли, что достигнем чего-то подобного. Я бы хотел поблагодарить Петроса и всех, кто сделал это возможным. Мы прошли долгий путь, и я надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе. А ещё надеюсь, что мы продолжим поддерживать друг друга и сможем сделать это путешествие мечтой», — приводит слова Циципаса The Tennis Letter.