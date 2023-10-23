Ксения Зайцева в составе сборной России по теннису завоевала золото на Играх БРИКС

Российская теннисистка Ксения Зайцева, занимающая 401-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала победительницей командного турнира по теннису в рамках Игр БРИКС, завершившихся в Дурбане (ЮАР).

Помимо Зайцевой, в состав команды входила Полина Яценко (349-я ракетка мира) и капитан — Евгения Манюкова. Второе место в командных соревнованиях заняла сборная Китая, бронзовые медали Игр у команды Индии. Российские теннисистки на турнире проиграли всего один матч (одиночную встречу в матче с Китаем. — Прим. «Чемпионата»).

В мужском разряде золотые медали также достались спортсменам из России, Егору Агафонову (738-е место рейтинга ATP) и Игорю Кудряшову (1007-е место рейтинга). На втором месте команда Индии, замыкают тройку призёров спортсмены из ЮАР.