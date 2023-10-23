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Коннорс — о Звереве: победой на Олимпиаде можно дополнить резюме, когда выиграл много ТБШ

Коннорс — о Звереве: победой на Олимпиаде можно дополнить резюме, когда выиграл много ТБШ
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Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс прокомментировал слова немецкого теннисиста Александра Зверева о ценности олимпийской медали. После победы на Олимпиаде в Токио Зверев заявил, что успех в этих соревнованиях превосходит победу на любом турнире «Большого шлема».

«У каждого своё мнение на этот счёт, но я бы предпочёл и всегда предпочитал выиграть турнир «Большого шлема». Но я — это я, это всё субъективно. Думаю, что Олимпийские игры — это та вещь, которой можно дополнить своё резюме, когда выиграл множество ТБШ. Я нахожу слова Зверева занятными, особенно учитывая то, что он говорит, что предпочёл бы олимпийскую медаль победе на ТБШ и при этом у него нет ни одного выигранного ТБШ», — приводит слова Коннорса Tennis World USA со ссылкой на подкаст Advantage Connors.

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