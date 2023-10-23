Наоми Осака: мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своей жизни в роли молодой мамы и о сомнениях, которые пробудило в ней появление дочери.

«Мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой. В моей голове было так много сомнений, что мне пришлось отгонять их, как комаров. Глядя в глаза дочери, обнимая её, я всегда думаю: «Ух ты, этот маленький человек так сильно зависит от меня, я должна прикладывать больше усилий». Это такое странное чувство, когда наблюдаешь за тем, как растёт твой ребёнок: ты моргаешь, и она становится вдвое больше. Я благодарна всем, кто верит в меня и поддерживает меня. Вы напоминаете мне, что иногда нужно дать себе время, чтобы просто выдохнуть», — написала Осака на своей странице в соцсетях.