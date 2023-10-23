Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака: мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой

Наоми Осака: мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своей жизни в роли молодой мамы и о сомнениях, которые пробудило в ней появление дочери.

«Мне пришлось бороться с мыслью, что я не буду хорошей мамой. В моей голове было так много сомнений, что мне пришлось отгонять их, как комаров. Глядя в глаза дочери, обнимая её, я всегда думаю: «Ух ты, этот маленький человек так сильно зависит от меня, я должна прикладывать больше усилий». Это такое странное чувство, когда наблюдаешь за тем, как растёт твой ребёнок: ты моргаешь, и она становится вдвое больше. Я благодарна всем, кто верит в меня и поддерживает меня. Вы напоминаете мне, что иногда нужно дать себе время, чтобы просто выдохнуть», — написала Осака на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
Осака назвала теннисистов, качества которых её вдохновляют. Шарапова попала в её список
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android