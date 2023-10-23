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Состоялась жеребьёвка группового этапа турнира United Cup

Состоялась жеребьёвка группового этапа турнира United Cup
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Состоялась жеребьёвка командного турнира United Cup–2024, который пройдёт с 29 декабря по 7 января в австралийских городах Перт и Сидней. 18 участников были распределены в шесть групп, по три команды в каждой. По итогам итоговых турниров АТР и WTA будут определены ещё две национальные команды, которые получат путёвку на United Cup–2024. Матчи групп А, С и Е пройдут в Перте, B, D и F — в Сиднее.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Польша, Испания и команда, которая получит путёвку по итогам итогового турнира WTA;

Группа В: Греция, Канада и команда, которая получит путёвку по итогам итогового турнира АТР;

Группа С: США, Великобритания, Австралия;

Группа D: Франция, Италия, Германия;

Группа Е: Чехия, Китай, Сербия;

Группа F: Хорватия, Нидерланды, Норвегия.

Турнир United Cup будет проводиться во второй раз, в прошлом году победу одержала сборная США.

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