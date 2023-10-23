Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Вене, обыграв Романа Сафиуллина

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

В стартовом матче Хачанов (8) в двух сетах обыграл соотечественника, 43-ю ракетку мира Романа Сафиуллина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Хачанова. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 36 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сафиуллина семь эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Хачанова в Вене станет 31-й номер рейтинга ATP чех Иржи Легечка.