Зверев рассказал об изменениях в себе после травмы, полученной на Ролан Гаррос–2022

Седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о жизни во время и после тяжёлой травмы, полученной во время матча против Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос–2022.

Я очень не хотел, чтобы эта травма случилась, но она заставила меня расти и понять, что действительно для меня значит теннис. Если я вернусь на свой уровень, выиграю турнир «‎Большого шлема»‎ и стану номер один в рейтинге, то возможно оглянусь назад и пойму, что это всё стоило того.

Если я попаду на Итоговый турнир в Турин, если я вернусь после такой травмы, после семимесячного перерыва, когда я вообще не был уверен, что смогу вернуться. Сейчас я уже вернулся в тур и вхожу в восьмёркой лучших игроков, думаю это отличное достижение. Этот год возвращения мне точно запомнится»‎, — сказал Зверев в интервью Sportskeeda.