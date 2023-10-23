Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Базеле, где может сразиться с Кордой
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В стартовом матче 36-летний Маррей, занимающий 40-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7:5, 6:4 обыграл 51-ю ракетку мира, немца Янника Ханфмана. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 19 минут. Маррей семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ханфмана один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Маррея в Базеле станет победитель матча Себастьян Корда (США, 8) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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