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Ольховский высказался о жеребьёвке малого Итогового турнира WTA

Ольховский высказался о жеребьёвке малого Итогового турнира WTA
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Двухкратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение о жеребьёвке малого Итогового турнира WTA. Россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова попали там в одну группу. Соревнования пройдут с 24 по 29 октября в китайском Чжухае.

«‎Обидно, что наши девушки попали в одну группу при такой системе турнир. С другой стороны, это увеличивает шансы пробиться в полуфинал. Я думаю, что именно они разыграют место в полуфинале. Касаткиной будет тяжелее. Линетт для неё вполне проходимая соперница, но обыграть Крейчикову будет непросто»‎, — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Напомним, в малом Итоговом турнире WTA примут участие 12 спортсменок, не отобравшихся на Итоговый турнир. По результатам жеребьёвки Самсонова и Кудерметова сыграют в одной группе с Чжу Линь, а Касаткина встретится с Линетт и Крейчиковой. Мэдисон Кис, Беатрис Хаддад-Майя и Каролин Гарсия также расположились в одной группе. В четвёртой группе между собой сразятся Елена Остапенко, Чжэн Циньвэнь и Донна Векич.

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