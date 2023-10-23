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Александр Зверев стартовал на турнире ATP-500 в Вене с уверенной победы

Александр Зверев стартовал на турнире ATP-500 в Вене с уверенной победы
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим победителем которого является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

В матче первого круга Зверев (5), занимающий в данный момент 10-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 6:1 обыграл 44-ю ракетку мира, австрийца Себастьяна Офнера (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету ОФнера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Филип Мисолич (Австрия, Q).

Вена. 1-й круг
23 октября 2023, понедельник. 18:55 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Себастьян Офнер
44
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
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