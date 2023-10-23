«Надеюсь, у нас с Монфисом будет ещё пара детей». Свитолина раскрыла планы на будущее

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, 29-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась уверенностью в том, что через 10 лет точно завершит карьеру.

«Надеюсь, тогда у нас с Гаэлем (бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис, супруг Свитолиной. — Прим. «Чемпионата») будет ещё пара детей. И что я и дальше буду развивать свой благотворительный фонд, потому что украинский теннис должен процветать, а моя миссия — приложить к этому конкретные усилия», — приводит слова Свитолиной украинский Vogue.

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). По всей видимости, Элина завершила сезон-2023 именно в Нью-Йорке.