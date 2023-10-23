Норри в трёх сетах победил Мисолича и сыграет со Зверевым во втором круге турнира в Вене

18-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри обыграл представителя Австрии Филипа Мисолича (169-е место в рейтинге АТР) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в рамках первого круга на турнире категории АТР-500 в Вене (Австрия).

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. За время поединка Норри сделал один эйс, при этом допустив две двойные ошибки. У Филипа Мисолича семь подач навылет при одной двойной ошибке. Это была первая очная встреча теннисистов.

В следующем раунде Кэмерону Норри предстоит сыграть c седьмой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым.

Турнир в Вене относится к серии АТР-500 и проходит на хардовом покрытии в закрытом помещении c 23 по 29 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,409,835.