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Норри в трёх сетах победил Мисолича и сыграет со Зверевым во втором круге турнира в Вене

Норри в трёх сетах победил Мисолича и сыграет со Зверевым во втором круге турнира в Вене
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18-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри обыграл представителя Австрии Филипа Мисолича (169-е место в рейтинге АТР) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в рамках первого круга на турнире категории АТР-500 в Вене (Австрия).

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. За время поединка Норри сделал один эйс, при этом допустив две двойные ошибки. У Филипа Мисолича семь подач навылет при одной двойной ошибке. Это была первая очная встреча теннисистов.

В следующем раунде Кэмерону Норри предстоит сыграть c седьмой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым.

Турнир в Вене относится к серии АТР-500 и проходит на хардовом покрытии в закрытом помещении c 23 по 29 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,409,835.

Вена. 1-й круг
23 октября 2023, понедельник. 20:30 МСК
Кэмерон Норри
18
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		4 6
6 7 		6 3
         
Филип Мисолич
169
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
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