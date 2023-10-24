Тим раскрыл причину досрочного отказа от участия в матче с Шелтоном на US Open — 2023

Победитель US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал досрочное завершение своего выступления на Открытом чемпионате США в этом году, когда он не смог продолжить матч второго раунда с американцем Беном Шелтоном.

«С моим желудком уже довольно долгая история. После US Open я две недели не мог ничего делать, прежде чем снова сумел начать тренироваться. Но теперь со мной снова всё в порядке. Всё, что я знаю — это были не бактерии. Может быть, я где-то выпил плохую воду или съел плохую еду. Я люблю острую еду. Возможно, съел её слишком много», — сказал Тим.

Напомним, во второй круге US Open — 2023 Доминик Тим досрочно завершил встречу при счёте 7:6 (7:1), 1:0 в пользу Шелтона. После перерыва австриец вернулся на корт на турнирах в Астане и Братиславе в конце сентября.