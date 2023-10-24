Синнер: надеюсь, в Вене смогу сыграть с Шелтоном лучше, чем в Шанхае

Итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с 15-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Игра состоится завтра, 25 октября.

«Я улучшил свою игру в аспектах, которые имеют значение, и я доволен тем, чего достиг. Знаю, что могу ещё совершенствоваться. Я с оптимизмом смотрю в будущее.

Что касается встречи с Шелтоном в Вене после вылета в Шанхае, я спокоен. Бен — один из лучших теннисистов следующего поколения. Я рад, что могу сыграть с ним. Надеюсь, смогу сыграть лучше, чем в Шанхае», — сказал Синнер в эфире Tennis TV.

Напомним, ранее Синнер проиграл Шелтону в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).