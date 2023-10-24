Каролина Мухова снялась с Итогового турнира WTA. Её заменит Мария Саккари

Чешская теннисистка Каролина Мухова не выступит на Итоговом турнире WTA. Спортсменка снялась с соревнований из-за травмы.

«С разбитым сердцем сообщаю, что пропущу свой первый Итоговый турнир WTA в Канкуне. Вместе с командой и врачами мы до последнего пытались вылечить мою травму руки. К сожалению, на восстановление понадобится больше времени, чем мы рассчитывали, поэтому мне пришлось принять это непростое решение. Я ценю поддержку болельщиков. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться в 2024 году и получить ещё один шанс принять участие в Итоговом турнире WTA», — написала Мухова на странице в соцсетях.

Вместо Муховой на Итоговом турнире WTA выступит греческая теннисистка Мария Саккари. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).