Карлос Алькарас назвал турниры, на которых сыграет до завершения сезона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал о планах на заключительную часть сезона.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

«У меня есть хорошие новости! Я чувствую себя лучше с каждым днём, поэтому сыграю в Париже и поеду на Итоговый турнир ATP в Турин. Рад завершить год турнирами на высоком уровне», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Ранее Алькарас снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) из-за воспаления ступни на левой стопе и проблемы с ягодичными мышцами.

Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) пройдёт с 30 октября по 5 ноября, а Итоговый чемпионат ATP – с 12 по 19 ноября. Отметим, что Алькарас впервые в карьере сыграет на взрослом Итоговом турнире, в прошлом году он отобрался на него, но не смог выступить из-за травмы.