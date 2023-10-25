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Карлос Алькарас назвал турниры, на которых сыграет до завершения сезона

Карлос Алькарас назвал турниры, на которых сыграет до завершения сезона
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал о планах на заключительную часть сезона.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

«У меня есть хорошие новости! Я чувствую себя лучше с каждым днём, поэтому сыграю в Париже и поеду на Итоговый турнир ATP в Турин. Рад завершить год турнирами на высоком уровне», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Ранее Алькарас снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) из-за воспаления ступни на левой стопе и проблемы с ягодичными мышцами.

Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) пройдёт с 30 октября по 5 ноября, а Итоговый чемпионат ATP – с 12 по 19 ноября. Отметим, что Алькарас впервые в карьере сыграет на взрослом Итоговом турнире, в прошлом году он отобрался на него, но не смог выступить из-за травмы.

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