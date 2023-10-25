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Видеообзор стартовой победы Даниила Медведева над Фисом на турнире в Вене

Видеообзор стартовой победы Даниила Медведева над Фисом на турнире в Вене
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим обладателем титула которого является.

В стартовом матче Медведев (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 38-ю ракетку мира, 19-летнего представителя Франции Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 16 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Стоит отметить, что юный Фис находится в хорошей форме: на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Антверпене.

За выход в четвертьфинальный раунд Вены Медведев сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. А в случае победы над Димитровым за путёвку в полуфинал он сразится с соотечественником Кареном Хачановым (8).

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