Видео: Новак Джокович под бурные овации сыграл на саксофоне на концерте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович продолжает наслаждаться жизнью вне корта. На днях он вместе с супругой Еленой посетил концерт известного хорватского виолончелиста Степана Хаусера.

Хаусер, заметив Джоковича на первом ряду, не смог не отметить присутствие титулованного спортсмена и вызвал его на сцену. Там Новак под бурные овации сыграл на саксофоне.

Джокович не выходил на корт с победы на US Open – 2023 и выступления за сборную Сербии на групповом этапе Кубка Дэвиса – 2023. Новак вернётся в тур на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В прошлом году он дошёл на нём до финала, где сенсационно проиграл датчанину Хольгеру Руне.