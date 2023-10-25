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«Чувствую себя сломленным». Вавринка поделился разочарованием после поражения от Шевченко

«Чувствую себя сломленным». Вавринка поделился разочарованием после поражения от Шевченко
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился разочарованием после проигрыша 83-й ракетке мира россиянину Александру Шевченко (Q) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу Шевченко. Сам Вавринка в данный момент занимает 45-ю строчку рейтинга ATP.

«Последние несколько недель я чувствую себя очень уставшим, даже сломленным. После Астаны было два-три раза, когда я хотел поработать, но не мог из-за усталости. Сейчас я расплачиваюсь за все усилия, которые приложил после возвращения. Я очень хотел вернуться на определённый уровень, и мне нужно было выжимать из себя максимум», — приводит слова Вавринки TdG.

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