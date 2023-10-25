Павел Котов раскрыл, какой урок вынес из выступления на турнире в Стокгольме

81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал, какой урок вынес из выступления на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Напомним, Котов успешно преодолел квалификационный раунд, а в основной сетке дошёл до финала, где проиграл французу Гаэлю Монфису.

По ходу основного турнира Котову удалось обыграть американца Кристофера Юбэнкса, итальянца Лоренцо Сонего, нидерландца Таллона Грикспора и серба Миомира Кецмановича.

«Самое главное – верить в себя. Очень много матчей было тяжёлых. Каждый из семи матчей, которые я сыграл, был по-своему и тяжёлый, и продолжительный. Но во всех матчах, кроме последнего, я смог перебороть себя и выиграть. Сложилось впечатление, что нет ничего невозможного, что со всеми игроками можно играть, как бы высоко они ни стояли», — сказал Котов в эфире YouTube-канала «Больше!»