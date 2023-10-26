«Немного Азии». Алина Корнеева опубликовала новые фотографии

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях подборку фотографий, сделанных во время азиатской серии турниров.

Ранее Корнеева стала победительницей юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай). В титульном матче Корнеева со счётом 6:0, 6:3 разгромила японку Сару Саито.

«Немного фотографий из Азии», — подписала фото Корнеева.

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Алина Корнеева вместе с россиянином Ярославом Дёминым Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Также Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, в финале турнира ITF (W-100) в Португалии разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).