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Павел Котов высказался о причинах поражения от Монфиса в финале турнира в Стокгольме

Павел Котов высказался о причинах поражения от Монфиса в финале турнира в Стокгольме
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81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов высказался о поражении от бывшей шестой ракетки мира француза Гаэля Монфиса в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Монфиса.

«Это был жутко сложный матч. Даже в первом сете было очень сложно удерживать концентрацию внимания, забивать, потому что практически все розыгрыши я был в атаке, Гаэль защищался очень здорово. На счёте 5-4 я два раза нашёл очень хорошую позицию для атакующего удара и использовал домашние заготовки. Во втором сете совсем чуть-чуть не хватило. Получилось, что игра пошла в другую сторону и Гаэль меня додавил – и морально, и физически. Мне не хватило чуть-чуть везения», — сказал Котов в эфире YouTube-канала «Больше!»

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