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Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене

Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене
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Сегодня, 26 октября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди (46-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:45 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Маттео Арнальди во втором круге соревнований в Австрии.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, Андрей Рублёв и Маттео Арнальди прежде ни разу не встречались на корте. Победитель этого противостояния в следующем раунде соревнований в Австрии сыграет с 10-й ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.

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