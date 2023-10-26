Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене
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Сегодня, 26 октября, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди (46-я ракетка мира) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:45 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Маттео Арнальди во втором круге соревнований в Австрии.
Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
46
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Напомним, Андрей Рублёв и Маттео Арнальди прежде ни разу не встречались на корте. Победитель этого противостояния в следующем раунде соревнований в Австрии сыграет с 10-й ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.
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