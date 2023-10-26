«Он почти весь матч сгибался пополам». Котов – о проигранном Монфису финале в Стокгольме

81-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов рассказал о причинах поражения в своём первом финале на уровне ATP, который состоялся в Стокгольме.

«Очень доволен результатом, потому что все игры, в том числе финал, я провёл от начала и до конца — боролся за каждый мяч. Просто так получилось, что в финале соперник сам меня обыграл. Но Гаэль Монфис очень опытный, он много лет в туре, [так что] в этом нет ничего сверхъестественного. Я доволен тем, как прошла неделя, и рад, что наконец-то смог дойти до первого финала АТР. Хотя весь первый сет и до конца второго Гаэль еле-еле ходил между розыгрышами, сгибался пополам. А во время розыгрыша начинал бегать, совершать по 20 длинных ускорений во все стороны. Понимал, что он готов бегать ещё и ещё, готов выложиться на все 100%, чтобы выиграть этот матч.

Такие изменения в процессе матча не удивляли. После нескольких подобных случаев сразу стало понятно, что всё с ним нормально, человек готов играть. Это же игрок, который любит представления, [любит] заводить публику, играть на публику. До матча было понимание, что на корте может произойти что-то подобное. Я был к этому готов», – сказал Котов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.