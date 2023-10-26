Павел Котов: мыслей о важности первого финала ATP в карьере не было

81-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов рассказал о том, насколько важным для него был первый финал АТР в карьере.

«На награждении уже пришло понимание, что стою на центральном корте, что директор турнира хвалит меня за проведённую неделю. Оказалось, что это самый старинный турнир на закрытых кортах в АТР. Плюс он сказал, что я – второй в истории, кто из квалификации дошёл до финала. И всё – я расслабился (смеётся). Каждый матч из этих семи, что я провёл в Стокгольме, был тяжёлым: отдал очень много сил, чтобы дойти до финала. Но там я уже знал, что играю против очень опытного, сильного соперника. Вышел на корт, чтобы получить удовольствие и показать, что я умею – сыграть в любимую игру. Никаких мыслей о важности первого финала ATP в карьере не было.

Не было ни толики страха. Прекрасная неделя, [во время которой я] здорово проводил время в Стокгольме за кортом с девушкой, с тренером: отдыхал, расслаблялся, потом выходил на корт и выигрывал матчи», – сказал Котов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.