Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене

Сегодня, 26 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с 17-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге соревнований в Австрии.
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По личным встречам Медведев ведёт со счётом 5-2. Димитров побеждал его на травяном корте в Лондоне-2017 и на харде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, почти сразу после триумфа Медведева на US Open. Уже после Индиан-Уэллса россиянин дважды уверенно обыграл болгарина — 6:4, 6:2 в Вене-2022 и 6:1, 6:2 в Роттердаме-2023. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.
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