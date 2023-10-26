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Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене

Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Вене
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Сегодня, 26 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с 17-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге соревнований в Австрии.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

По личным встречам Медведев ведёт со счётом 5-2. Димитров побеждал его на травяном корте в Лондоне-2017 и на харде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, почти сразу после триумфа Медведева на US Open. Уже после Индиан-Уэллса россиянин дважды уверенно обыграл болгарина — 6:4, 6:2 в Вене-2022 и 6:1, 6:2 в Роттердаме-2023. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.

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