Котов: многие люди в Швеции носят Rolex – повсюду магазины этого бренда

81-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов рассказал о любви шведов к часам бренда Rolex.

«Всё зависит от того, в каком месте расположен отель. Иногда нас заселяют в отель на отшибе, за городом, где никуда не сходишь. Когда он в центре, как на этом турнире, то тут в пешей доступности центр – старый город, несколько музеев, парк развлечений в 20 минутах. Так что просто гуляли, ходили по магазинам. Забавно, но мне показалось, что многие люди в Швеции носят Rolex, потому что магазины этого бренда там повсюду – штук шесть в ощутимой близости. Наверное, в столице обеспеченные люди. Зашёл по делу — за финал подарили часы. Правда, не Rolex, но достаточно дорогие. Хотел, чтобы мне помогли убавить металлический ремешок на них. Заодно с тренером приценились (смеётся)», – сказал Котов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.