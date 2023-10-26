Теннисист Котов рассказал о самом ценном подарке от организаторов в карьере

81-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов рассказал о подарках, которые он получал от организаторов турниров.

«У меня дома огромное количество кубков, ваз – за все детские, юношеские и даже взрослые турниры. Но такой подарок, как часы, достаточно интересен и свеж. Потому что их я буду носить и вспоминать, что дошёл здесь до финала. Тот же кубок я довезу до дома, и он будет там стоять – лишь пару раз окину его взглядом.

Самый интересный презент организаторов? Думаю, как раз часы. Всегда дарят кубки, тарелки. Но один запомнился особо – за фьючерс в чешском Валашске-Мезиржичи. Там рядом с городом находится стекольный завод — и они на заказ для победителя сделали трофей. Ваза понравилась, но была жутко тяжёлая: по ощущениям семь-восемь килограммов. Я её потом до Москвы еле-еле дотащил (смеётся). Тогда ещё поездом добирался, но это в дополнение к багажу, к сумкам. Её ещё дали в такой большой коробке размером с обувную – тащить в пакете надо было.

На самом деле много кубков раздал: в школу, в клуб Мосрентген. Остальные стоят на витрине. Правда, место там уже кончилось, так что часть подарков по квартире расставлена. Судьба этого? Надеюсь, куплю витрину побольше (смеётся)», – сказал Котов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.