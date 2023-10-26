Людмила Самсонова: настоящая первая ракетка мира — это Ига Свёнтек

15-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась мнением о польской спортсменке Иге Свёнтек, занимающей второе место в рейтинге WTA. Лидером мирового рейтинга является белоруска Арина Соболенко.

«Настоящая первая ракетка мира — это Ига. 100%. Мы общались с ней на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это бывает тяжело». Когда я стала лучше узнавать её, мы стали ближе, и я почувствовала в ней что-то особенное», — приводит слова Самсоновой The Tennis Letter.

Напомним, Самсонова проиграла Свёнтек в финальном матче хардового турнира категории WTA-1000, который прошёл в начале октября в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу польской теннисистки.