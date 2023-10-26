Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 46-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

Матч продлился 1 час 27 минут. Рублёв в этой встрече шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Арнальди четыре эйса и четыре двойные ошибки. Итальянец упустил свой единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале соревнований в Вене Рублёв сыграет с десятой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым, который ранее победил представителя Великобритании Кэмерона Норри. Хардовый турнир в Австрии завершится 29 октября.