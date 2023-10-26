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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вене
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 46-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

Матч продлился 1 час 27 минут. Рублёв в этой встрече шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Арнальди четыре эйса и четыре двойные ошибки. Итальянец упустил свой единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале соревнований в Вене Рублёв сыграет с десятой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым, который ранее победил представителя Великобритании Кэмерона Норри. Хардовый турнир в Австрии завершится 29 октября.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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