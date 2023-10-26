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Рублёв: не знал, что отберусь на Итоговый турнир ATP, если выиграю матч. Отличная новость

Рублёв: не знал, что отберусь на Итоговый турнир ATP, если выиграю матч. Отличная новость
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Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою квалификацию на Итоговый турнир ATP — 2023.

«Чувствую себя прекрасно. Отбор на Итоговый турнир — отличная новость. Я не знал, что пройду квалификацию, если выиграю матч, так что приятно получить такие новости. С нетерпением жду начала соревнований. Очень рад снова принять участие в Итоговом турнире», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Напомним, Рублёв отобрался на Итоговый турнир ATP после победы над итальянским теннисистом Маттео Арнальди в матче второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3. Итоговый турнир ATP — 2023 пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

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