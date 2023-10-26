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Людмила Самсонова обыграла Чжу Линь в матче малого Итогового турнира WTA

Людмила Самсонова обыграла Чжу Линь в матче малого Итогового турнира WTA
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Самсонова в этой встрече 12 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Линь пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Соперницей Самсоновой и Линь по группе «Роза» является российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая ранее проиграла китайской спортсменке. Малый Итоговый турнир WTA в Чжухае продлится до 29 октября.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
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