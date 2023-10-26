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Шевченко пробился в 1/4 финала турнира в Базеле, одолев Фритца на тай-брейке

Шевченко пробился в 1/4 финала турнира в Базеле, одолев Фритца на тай-брейке
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Российский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В сложнейшем матче второго круга спортсмен одолел девятую ракетку мира из США Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Теннисисты боролись на корте 2 часа 53 минуты. За это время Александр Шевченко выполнил шесть эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх, но и спас все 15 брейк-пойнтов соперника, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Тейлора Фритца — 22 подачи навылет и две двойные ошибки.

В 1/4 финала Александр Шевченко встретится с победителем матча Феликса Оже-Альяссима (Канада, 6) и Ботика ван де Зандсхулпа (Нидерланды, Q).

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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