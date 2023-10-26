Шевченко пробился в 1/4 финала турнира в Базеле, одолев Фритца на тай-брейке
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Российский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В сложнейшем матче второго круга спортсмен одолел девятую ракетку мира из США Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).
Теннисисты боролись на корте 2 часа 53 минуты. За это время Александр Шевченко выполнил шесть эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх, но и спас все 15 брейк-пойнтов соперника, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Тейлора Фритца — 22 подачи навылет и две двойные ошибки.
В 1/4 финала Александр Шевченко встретится с победителем матча Феликса Оже-Альяссима (Канада, 6) и Ботика ван де Зандсхулпа (Нидерланды, Q).
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