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Андрей Рублёв прокомментировал победу над Маттео Арнальди на турнире в Вене

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Маттео Арнальди на турнире в Вене
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Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, прокомментировал свою победу над 46-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:3.

«У меня была действительно отличная возможность в первом гейме на приёме, но я ею не воспользовался. Затем было трудно начинать розыгрыши на приёме, потому что Маттео подавал очень хорошо. Он был очень хорош на вторых мячах, а я не мог начать длинные розыгрыши.

Но затем, когда я смог выиграть первый сет, я начал чувствовать себя лучше. Возможно, Маттео стал чувствовать себя более подавленным, его подача изменилась по сравнению с первым сетом, а я стал намного увереннее», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

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