Александр Шевченко вышел в дебютный четвертьфинал турнира уровня ATP

Российский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, вышел в свой дебютный четвертьфинал турнира уровня ATP на соревнованиях, проходящих в Базеле (Швейцария). Сегодня, 26 октября, спортсмен обыграл в трёх сетах на тай-брейке девятую ракетку мира из США Тейлора Фритца во втором круге турнира.

Ранее на соревнованиях уровня ATP россиянин никогда не выходил в четвертьфиналы. В текущем сезоне Шевченко несколько раз проигрывал в шаге от этого раунда турниров: во втором круге Барселоны, Бостада, Вашингтона, Астаны и Антверпена.

Отметим, что в матче с Тейлором Фритцем в Базеле Александр Шевченко одержал и самую крупную победу в карьере, впервые обыграв соперника, входящего в топ-10 рейтинга ATP.