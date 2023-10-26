Уго Умбер обыграл Николаса Харри во втором круге турнира в Базеле
Поделиться
Французский теннисист Уго Умбер, 28-я ракетка мира, одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 20-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. По ходу встречи Уго Умбер выполнил четыре эйса, Николас Харри — шесть. Спортсмены не позволили друг другу реализовывать брейк-пойнты в этой игре, а также не допускали двойных ошибок.
В четвертьфинале соревнований Уго Умбер встретится с победителем матча между Каспером Руудом (Норвегия, 2) и Домиником Штефаном Штрикером (Швейцария, WC). Соперник француза в борьбе за полуфинал Базеля определится сегодня, 26 октября, вечером.
Комментарии
- 28 октября 2023
-
01:44
-
00:21
-
00:12
- 27 октября 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
22:50
-
22:30
-
21:48
-
21:30
-
21:01
-
20:39
-
20:22
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
18:45
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
16:51
-
15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:31
-
12:22
-
12:13
-
10:53
-
10:24
-
10:14
Партнерский контент