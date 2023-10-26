Уго Умбер обыграл Николаса Харри во втором круге турнира в Базеле

Французский теннисист Уго Умбер, 28-я ракетка мира, одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 20-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. По ходу встречи Уго Умбер выполнил четыре эйса, Николас Харри — шесть. Спортсмены не позволили друг другу реализовывать брейк-пойнты в этой игре, а также не допускали двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований Уго Умбер встретится с победителем матча между Каспером Руудом (Норвегия, 2) и Домиником Штефаном Штрикером (Швейцария, WC). Соперник француза в борьбе за полуфинал Базеля определится сегодня, 26 октября, вечером.