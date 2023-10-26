Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер обыграл Николаса Харри во втором круге турнира в Базеле

Уго Умбер обыграл Николаса Харри во втором круге турнира в Базеле
Комментарии

Французский теннисист Уго Умбер, 28-я ракетка мира, одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 20-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. По ходу встречи Уго Умбер выполнил четыре эйса, Николас Харри — шесть. Спортсмены не позволили друг другу реализовывать брейк-пойнты в этой игре, а также не допускали двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований Уго Умбер встретится с победителем матча между Каспером Руудом (Норвегия, 2) и Домиником Штефаном Штрикером (Швейцария, WC). Соперник француза в борьбе за полуфинал Базеля определится сегодня, 26 октября, вечером.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 16:45 МСК
Николас Харри
20
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		7 7
         
Уго Умбер
28
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android