Андрей Ольховский: у Хачанова возвращается игра. Он может создать Медведеву проблемы

Двукратный победитель турниров «‎Большого шлема»‎ в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от российского дерби в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче встретятся друг с другом третья ракетка мира Даниил Медведев и 16-я ракетка мира Карен Хачанов.

«Карен может создать Медведеву определённые проблемы, но Даня сейчас психологически сильнее. Не знаю, насколько Хачанов готов к таким матчам. Да, у Карена возвращается игра, выигрывает матчи, но Медведев выглядит фаворитом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов встречались друг с другом пять раз, по победам в личном противостоянии ведёт первая ракетка России со счётом 4-1. В обоих матчах, сыгранных теннисистами друг с другом в 2023 году, победа осталась за Медведевым.