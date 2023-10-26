Виктор Янчук: Хачанов сильно прибавил за год, но Медведев играет стабильнее

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от дерби россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Хачанов будет играть смело, потому что ему терять нечего. Карен за последний год сильно прибавил. Он стал играть внимательнее и осмотрительнее, а не просто шашкой махать, как это было прежде. Думаю, Медведев выдержит, и он стабильнее. Хачанову придётся применять коронные удары, но не всегда они будут достигать цели. Медведев должен переиграть Хачанова, потому что он более устойчив и стабилен, а теперь ещё и атакует активно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Медведев и Хачанов играли друг с другом пять раз, четырежды победа оставалась за третьей ракеткой мира. В 2023 году спортсмены провели уже две личные встречи, в которых побеждал Медведев.