Камельзон: четвертьфинал Хачанов — Медведев в Вене — отличное событие для нашего тенниса

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон поделился мнением о российском дерби в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором друг с другом сыграют Даниил Медведев (3) и Карен Хачанов (16).

«Российский четвертьфинал в Вене — отличное событие для нашего тенниса! Матчи Медведева против Хачанова всегда складываются интересно. Это будет увлекательный поединок. Но, с другой стороны, грустно от того, что мы точно потеряем одного из них на этом турнире. Так распорядился жребий, ничего не поделаешь.

Конечно же, Медведев является явным фаворитом в предстоящей игре. У него не должно возникнуть никаких проблем в этом матче. Даня уже провёл несколько удачных матчей в Австрии и поймал свой теннис! Думаю, что он способен выиграть турнир в Вене. У него сейчас есть всё для этого. Это будет отличной подготовкой к следующим двум крупным турнирам. Уже в ноябре ему предстоит сыграть «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир в Турине», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в текущем сезоне Медведев и Хачанов играли друг с другом уже дважды. В обоих матчах победа осталась за третьей ракеткой мира.