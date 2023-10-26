Янчук: Рублёв давно в элите мирового тенниса, его попадание на Итоговый турнир закономерно

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал квалификацию россиянина Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, на Итоговый турнир ATP. Спортсмен отобрался на соревнования после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Сегодня Рублёв здорово играл, видно, что он превосходил своего соперника. Он владеет хорошим ударом справа, хорошо держится внутри корта, нагнетает темп, и при удачном стечении обстоятельств он может обыграть кого угодно. Рублёв давно входит в элиту мирового тенниса, занимает место в пятёрке лучших игроков, поэтому, конечно, его попадание на Итоговый турнир закономерно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее на Итоговый турнир ATP отобрался другой россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев.