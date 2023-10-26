Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Рублёв давно в элите мирового тенниса, его попадание на Итоговый турнир закономерно

Янчук: Рублёв давно в элите мирового тенниса, его попадание на Итоговый турнир закономерно
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал квалификацию россиянина Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, на Итоговый турнир ATP. Спортсмен отобрался на соревнования после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Сегодня Рублёв здорово играл, видно, что он превосходил своего соперника. Он владеет хорошим ударом справа, хорошо держится внутри корта, нагнетает темп, и при удачном стечении обстоятельств он может обыграть кого угодно. Рублёв давно входит в элиту мирового тенниса, занимает место в пятёрке лучших игроков, поэтому, конечно, его попадание на Итоговый турнир закономерно», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее на Итоговый турнир ATP отобрался другой россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев.

Материалы по теме
Медведев обеспечил российское дерби в Вене. А Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир
Медведев обеспечил российское дерби в Вене. А Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android