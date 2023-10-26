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Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Сонего

Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Сонего
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 52-ю ракетку мира Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из семи и спас два брейк-пойнта соперника (100%). На счету Лоренцо Сонего — шесть подач навылет и две двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Вене Янник Синнер встретится с победителем матча Фрэнсиса Тиафо (США, 7) и Гаэля Монфиса (Франция, SR). Соперник итальянского теннисиста определится сегодня, 26 октября, ночью.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 19:55 МСК
Лоренцо Сонего
52
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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