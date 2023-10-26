Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Сонего
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 52-ю ракетку мира Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из семи и спас два брейк-пойнта соперника (100%). На счету Лоренцо Сонего — шесть подач навылет и две двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Вене Янник Синнер встретится с победителем матча Фрэнсиса Тиафо (США, 7) и Гаэля Монфиса (Франция, SR). Соперник итальянского теннисиста определится сегодня, 26 октября, ночью.
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