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Тарпищев назвал ожидаемой квалификацию Рублёва на Итоговый турнир ATP

Тарпищев назвал ожидаемой квалификацию Рублёва на Итоговый турнир ATP
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал ожидаемой квалификацию россиянина Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, на Итоговый турнир ATP. Спортсмен отобрался на соревнования после своего выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Рублёв молодец, что сумел четвёртый год подряд квалифицироваться на Итоговый турнир, но это было ожидаемо. Андрей в конце сезона находится в хорошей форме, не уставший. Но как он выступит на Итоговом, прогнозировать ещё рано. Многое там будет зависеть от жеребьёвки, от того, будут удобные или неудобные соперники», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее на Итоговый турнир отобрался ещё один россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев.

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