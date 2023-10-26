Тарпищев назвал ожидаемой квалификацию Рублёва на Итоговый турнир ATP
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал ожидаемой квалификацию россиянина Андрея Рублёва, пятой ракетки мира, на Итоговый турнир ATP. Спортсмен отобрался на соревнования после своего выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
«Рублёв молодец, что сумел четвёртый год подряд квалифицироваться на Итоговый турнир, но это было ожидаемо. Андрей в конце сезона находится в хорошей форме, не уставший. Но как он выступит на Итоговом, прогнозировать ещё рано. Многое там будет зависеть от жеребьёвки, от того, будут удобные или неудобные соперники», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее на Итоговый турнир отобрался ещё один россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев.
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