Феликс Оже-Альяссим одержал уверенную победу во втором круге турнира в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, 19-я ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 65-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. По ходу встречи Феликс Оже-Альяссим выполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ботика ван де Зандсхулпа — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Также оба спортсмена в этом матче допустили по две двойные ошибки.

В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с 83-й ракеткой мира из России Александром Шевченко. Ранее у спортсменов не было личных матчей.