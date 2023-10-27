Самсонова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA

Сегодня, 27 октября, 15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей, Вероникой Кудерметовой, в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Вероника Кудерметова в рамках малого Итогового турнира WTA.

По личным встречам счёт равный — 2-2. Самсонова и Кудерметова обменялись победами во втором круге турнира на траве в Берлине — в 2021 году выиграла Людмила, завоевавшая после этого титул, а в 2022 году верх взяла Вероника. Также Кудерметова оказалась сильнее Самсоновой в Индиан-Уэллсе-2021, а Людмила победила в Абу-Даби-2023. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.