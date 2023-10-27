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Самсонова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA

Самсонова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA
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Сегодня, 27 октября, 15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей, Вероникой Кудерметовой, в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Вероника Кудерметова в рамках малого Итогового турнира WTA.

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

По личным встречам счёт равный — 2-2. Самсонова и Кудерметова обменялись победами во втором круге турнира на траве в Берлине — в 2021 году выиграла Людмила, завоевавшая после этого титул, а в 2022 году верх взяла Вероника. Также Кудерметова оказалась сильнее Самсоновой в Индиан-Уэллсе-2021, а Людмила победила в Абу-Даби-2023. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.

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