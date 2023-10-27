«Она выиграла всего 2 матча на ТБШ». Фанаты недовольны отбором Саккари на Итоговый турнир

Болельщики остались недовольны попаданием девятой ракетки мира, греческой теннисистки Марии Саккари на Итоговый турнир WTA — 2023.

Ранее чешская спортсменка Каролина Мухова снялась с турнира из-за травмы руки, и Саккари заняла её место. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на квалификацию Марии.

«Попадание Саккари на Итоговый турнир — это неправильно. Она выиграла всего два матча на турнирах «Большого шлема». Её лучшим результатом была Гвадалахара, где она боролась лишь с одной теннисисткой из топ-50. Знаю, что кому-то она нравится, но это афера», — написал один из пользователей.

«Саккари стабильно входит в десятку лучших теннисисток, хотя практически ничего не добилась в карьере. Регулярных попаданий в четвертьфинал достаточно, чтобы держаться в топ-10, и это раздражает, учитывая, как хорошо работают другие», — отметил другой болельщик.

«О нет, Мария снова получила бесплатную путёвку», — написал ещё один пользователь.