Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она выиграла всего 2 матча на ТБШ». Фанаты недовольны отбором Саккари на Итоговый турнир

«Она выиграла всего 2 матча на ТБШ». Фанаты недовольны отбором Саккари на Итоговый турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики остались недовольны попаданием девятой ракетки мира, греческой теннисистки Марии Саккари на Итоговый турнир WTA — 2023.

Ранее чешская спортсменка Каролина Мухова снялась с турнира из-за травмы руки, и Саккари заняла её место. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на квалификацию Марии.

«Попадание Саккари на Итоговый турнир — это неправильно. Она выиграла всего два матча на турнирах «Большого шлема». Её лучшим результатом была Гвадалахара, где она боролась лишь с одной теннисисткой из топ-50. Знаю, что кому-то она нравится, но это афера», — написал один из пользователей.

«Саккари стабильно входит в десятку лучших теннисисток, хотя практически ничего не добилась в карьере. Регулярных попаданий в четвертьфинал достаточно, чтобы держаться в топ-10, и это раздражает, учитывая, как хорошо работают другие», — отметил другой болельщик.

«О нет, Мария снова получила бесплатную путёвку», — написал ещё один пользователь.

Материалы по теме
«Не так я хотела квалифицироваться на Итоговый турнир WTA». Саккари — о снятии Муховой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android