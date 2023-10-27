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Хаддад-Майя обыграла Гарсию и вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA

Хаддад-Майя обыграла Гарсию и вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA
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В матче группы «Камелия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу бразильской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Хаддад-Майя в этой встрече трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гарсии восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт (100%).

Хаддад-Майя стала второй полуфиналисткой малого Итогового турнира WTA. Ранее в плей-офф соревнований вышла российская теннисистка Дарья Касаткина. Турнир в Чжухае завершится 29 октября.

Чжухай. Группа Камелия
27 октября 2023, пятница. 10:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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