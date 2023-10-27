Даниил Медведев — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Вене

Сегодня, 27 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым (16-й в рейтинге ATP) в четвертьфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в 1/4 финала соревнований в Австрии.

По личным встречам Медведев ведёт со счётом 4-1. Хачанову во взрослом теннисе удалось обыграть его только в рамках полуфинала Кубка Кремля — 2018. С тех пор Даниил победил три раза подряд, в том числе дважды в нынешнем году — 6:3, 6:3 в Аделаиде и 7:6(5), 3:6, 6:3 на «Мастерсе» в Майами. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.